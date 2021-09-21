Из-за порыва труб в районе улицы Спортивной во Владивостоке приостановили трамваи

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

На сетях АО «ДКГ» близ улицы Спортивной во Владивостоке произошла авария во время гидравлических испытаний. Во вторник, 21 сентября, специалисты предприятия устраняют последствия. В связи с этим движение трамваев приостановлено.

На участке, по информации пресс-службы мэрии города, работают 3 аварийные бригады и 5 единиц специальной техники. Предположительно, трамваи запустят уже завтра.

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