«Один валяется на боку»: из-за ДТП с большегрузами трасса в Приморье парализована

Из-за аварии перекрыта часть дороги. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла утром, 21 сентября, в Надеждинском районе Приморья. Участниками столкновения на трассе в направлении Владивостока стали две крупногабаритные машины. Из-за ДТП образовалась масштабная пробка.

По сообщениям очевидцев, участниками дорожного инцидента в районе села Вольно-Надеждинское стали контейнеровоз и грузовик, причем последний потерял сцепление с дорогой и спикировал. «Один валяется на боку» - делятся в соцсетях очевидцы. Кабина грузовика задела столб уличного освещения. Фуру же частично развернуло, поэтому проезд на аварийном участке крайне затруднен. К тому же на дороге оказались оборванные провода.

Подробности аварии предстоит выяснить полицейским, которые уже работают на месте. Объехать пробку можно через поселок Новый.