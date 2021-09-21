МЧС Приморья объявило экстренное предупреждение в крае из-за атаки стихии

Скорость ветра составит 20 м/с, на побережьях - до 28 м/с
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Приморском крае объявили экстренное штормовое предупреждение из-за сильных осадков и бушующего ветра. По информации службы МЧС края, основной удар край примет ночью 21 сентября и утром 22 сентября. Выпадет до 50 мм осадков.
Больше всего дождей выпадет в Находке и Дальнегорске, в округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Хасанском и Кавалеровском муниципалитетах.
Край примет атаку стихии с южных побережий: там ветер разгонится до 28 м/с.
В связи с экстренным предупреждением прогнозируется угроза выхода малых рек из берегов с подъёмом уровня воды до 1,5 метра. Возможно подтопление пониженных территорий, в бухтах южного побережья образование наката и прибойной волны. Ранее «Комсомолка» писала, что вода в руслах поднимется лишь до 0,5-0,8 метра. Синоптики не прогнозировали угрозы наводнений.
Сейчас специалисты ГОЧС региона приводят рекомендации:
При угрозе подтопления необходимо:
– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;
– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;
– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
– освободить подвалы от имущества и продовольствия;
– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;
– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;
– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
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