Из-за забега Galaxy Vladivostok Marathon в городе частично перекроют мосты и дороги 25 сентября

Участки, на которых движение закрыто, можно будет объехать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке 25 сентября 2021 года состоится масштабный марафон – Galaxy Vladivostok Marathon. В нем доступны дистанции на 5, 10, 21,1 и 42,2 километра – для всех желающих попробовать свои силы. В зависимости от дистанции и времени проведения на разных участках дорог города ограничат движение машин.

Русский мост на одноименный остров перекроют частично: выезд в город будет недоступен с 7 до 10 утра по Университетскому проспекту от пересечения с Кронштадтской до улицы Академика Касьянова. Закроется заезд и выезд океанариума.

С 7 до 12 часов перекроют также движение в одну сторону по Русскому мосту от кольца на остров до пересечения улицы Бархатной с улицей Коммунаров.

С 9 до 12 часов будет недоступно движение в одну сторону от выезда с Коммунаров до улицы Героев-Тихоокеанцев до пересечения Олега Кошевого с Окатовой.

С 9 часов утра до 13 будет закрыт Золотой мост в сторону центра. Более того, перекроют частично Светланскую, Лазо, Пушкинскую, Всеволода Сибирцева.

Забег начнется на Русском для дистанций марафона и полумарафона, поэтому движение автомобилей будет временно запрещено.

Участники маршрутов в 5 и 10 километров стартуют с улиц Калинина и Бархатной. Подробную информацию об изменениях движения можно узнать в карточках Марафона.

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