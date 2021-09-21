«Адмирал» во Владивостоке терпит поражение от «Металлурга» из Магнитогорска

Фото: Пресс-служба ХК «Адмирал»

Во Владивостоке в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принял у себя дома магнитогорский «Металлург». Команда приморских «моряков» терпит разгром от «сталеваров»: финальный счет составил 0:5.

Счет в игре открыл сталевар Денис Зернов на 12-й минуте, следующий гол заработал Егор Яковлев. Дублем преимущество закрепил Филипп Майе в течение всего трех минут. Первый период завершился в 4:0 – в пользу гостей из Магнитогорска.

Ивана Налимова, вратаря «Адмирала» заменили Никитой Серебряковым после первого отрезка. Во втором периоде Майе продолжил творить чудеса и оформил хет-трик: бомбардир вышел на второе место в списке лучших в чемпионате.

Голкипер гостей, как пишет пресс-служба «Адмирала», сделал все, чтобы оставить свои ворота неприкосновенными. «Адмирал» за игру предпринял с десяток попыток забить «Металлургу».

- Впереди приморцев ждет выездная серия матчей. В пятницу играем с «Ак Барсом», затем в воскресенье с «Нефтехимиком» и 28 сентября матч против «Кунь Лунь РС», - отметили в пресс-службе приморского ХК.

После этой победы «Металлург» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 14 очков. «Адмирал» (5) занимает 9-ю позицию.

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