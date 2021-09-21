Владивосток развернет 238 пунктов временного размещения из-за ввода режима ЧС

От штормовых осадков сегодня не спастись даже с зонтиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке из-за ухудшения погоды организован режим повышенной готовности: об этом сообщило МЧС Приморского края. Сейчас службы готовы к вводу чрезвычайной ситуации, мэрия может развернуть до 238 пунктов временного размещения.

Оперативные службы города переведены на круглосуточный режим работы. Как сообщили в мэрии, пункты размещения организуют на базе гостиниц, баз отдыха, школ и гимназий. В сумме они готовы принять 23,6 тысячи человек.

– Специальным решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС режим повышенной готовности будет действовать во Владивостоке до 24 сентября, - сообщили специалисты.

«Комсомолка» писала, что основной удар придется на ночь с 21 по 22 сентября. Выпадет рекордное количество осадков. Штормовой ветер дойдет до 28 м/с на южных побережьях, в остальных районах составит 20-25 м/с.

Жители могут сообщать о последствиях непогоды на дежурный номер 2 222-333 в Единую диспетчерскую службу. В критических ситуациях стоит звонить по телефону 101.

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