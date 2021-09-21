Прямые рейсы из Владивостока в Египет и ОАЭ доступны с 5 октября

Теплые страны ждут приморцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

АО «Международный аэропорт Владивосток» сообщило о возобновлении рейсов в ОАЭ и Египет. Прямые рейсы без пересадок с 5 октября начнет выполнять авиакомпания Azur Air - партнер крупнейшего туроператора Anex Tour.

Из Владивостока можно будет улететь на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, в столицу ОАЭ Дубай. Пока что рейсов из Владивостока нет по этим маршрутам.

Всего сеть аэропорта дальневосточной столицы насчитывает более 45 направлений.

Напомним, недавно Владивосток открыл рейсы в Читу и Улан-Уде. Раньше прямые рейсы по направлению были крайне редкими. Новый рейс в конце августа также связал Владивосток и Николаевск-на-Амуре: теперь они проходят дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

Открывается «ковидный занавес» и в зарубежные места: так, с 1 ноября 2021 года из Владивостока можно улететь в Пхукет на самолетах авиакомпании S7. В столицу Таиланда вылеты пока проводятся каждые две недели.

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