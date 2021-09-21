«Цифровое образование» от «Ростелекома»: онлайн-проект для студентов крупнейших вузов Дальнего Востока

no_title. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» запустил онлайн-проект «Цифровое образование» для студентов 16 крупнейших вузов Дальнего Востока России. Он создан, чтобы познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики, научить в них ориентироваться и пользоваться технологиями, которые они предлагают.

Эксперты «Ростелекома» с сентября по декабрь 2021 года проведут онлайн-занятия для участников из числа вузов-партнеров проекта в специально разработанном мобильном приложении «Цифра РТК». По завершению программы участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.

Программа обучения состоит из 11 треков, каждый из которых включает в себя лекцию и дистанционный курс. Темы, которые сотрудники компании выбрали для проведения лекций, связаны с основными направлениями цифровой экономики: «Цифровое лидерство», «Кибербезопасность», «Виртуальная реальность», «Квантовые технологии» и другие инновационные тренды последних лет. Для удобства студентов, учащихся в разное время, темы будут разбираться по нескольку раз, чтобы охватить всех слушателей. Лекции также будут доступны в записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта. Каждый участник будет зарабатывать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы — «Нехакатоне». Победители получат приглашение на стажировку от «Ростелекома» и ценные призы.

«Наш проект позволит молодому поколению приобрести или укрепить знания в области IT-технологий, гораздо увереннее чувствовать себя в цифровом мире, проявить себя. Сейчас наличие у выпускника представлений о сферах Big Data, интернета вещей или Agile добавляет ему ценности как специалисту. В ближайшее десятилетие о качестве потенциального работника будет говорить его skillfolio — цифровой профиль навыков и талантов. Участие в проекте “Цифровое образование” студенты могут рассматривать как первый шаг на пути создания такого цифрового портфолио. Уверен, что главным результатом для слушателей курса станет не сертификат, а изменение мышления и взглядов на будущее», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

«Цифровая эпоха предъявляет повышенные требования к специалистам в любой области. Если раньше таким требованием было знание одного или нескольких иностранных языков, то теперь необходимо понимать, как устроены цифровые сервисы, по каким принципам работают нейросети и что такое "большие данные". Причем знать это нужно уже давно не только программистам, но и филологам, историкам, экономистам, политологам, не говоря уже об инженерах. ДВФУ идет в ногу со временем и приветствует инициативу своего давнего стратегического партнера компании "Ростелеком" в реализации проекта "Цифровое образование"», отметил заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

«Университеты постепенно адаптируются к новым цифровым условиям, осваивают смешанные модели обучения и подобные совместные проекты будут содействовать перестройке деятельности вузов с целью увеличения масштаба использования IT-технологий. Во ВГУЭС используют любые возможности, чтобы улучшать качество образовательных программ, которые становится все более технологичными. Мы рассматриваем совместный проект с «Ростелеком» как одну из задач цифровой трансформации ВГУЭС. Это возможность расширить опыт студентов университета и приблизить образовательные программы к потребностям рынка труда», — рассказал проректор по цифровому развитию ВГУЭС Владимир Крюков.

Пилотный курс «Цифрового образования» был запущен в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года при поддержке Правительства Ростовской области и вызвал большой интерес у вузов других регионов. В 2021 году онлайн-курс проходит уже второй раз. Он охватит регионы Дальневосточного федерального округа, а также ЮФО и СКФО.

Для того, чтобы принять участие в обучении, студентам необходимо скачать приложение «Цифра РТК» и пройти короткую процедуру регистрации. Ознакомиться с правилами участия и расписанием занятий можно в официальном приложении курса.

Скачать приложение «ЦифраРТК»:

в AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/цифра-ртк/id1529229827

в PlayMarket: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cifra.rtk

no_title. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».

СПРАВКА

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2021 г. составила 270,5 млрд руб., OIBDA достигла 111,4 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 23,0 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».