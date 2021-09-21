Чистая и честная победа: «Единая Россия» занимает первое место на выборах в Госдуму

Победа «Единой России» на выборах в Госдуму была чистой и честной. Это подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, федеральный список по предложению Президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Была утверждена Народная программа «Единой России», которая была сформирована при участии миллионов россиян.

Одними из главных положений народной программы «Единой России» уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала инициативы по защите семьи и детей. Некоторые из них уже реализуются. «Мы видим, как помогают сегодня семьям и детям», — отметила Анна Кузнецова.

Уверенность в том, что народная программа «Единой России» будет работать в интересах каждого жителя нашей страны, выразила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. В новом созыве Госдумы у депутатов от партии станет еще больше возможностей, подчеркнула она. «Мы во многом показали результат за счет поддержки Президента, за счет тех инициатив, которые мы взяли из регионов», — сказала она.

Напомним, трехдневные выборы на всей территории страны завершились 19 сентября. Последними — в 21:00 мск — закрылись избирательные участки в Калининградской области. Одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

В Приморском крае по результатам трехдневной избирательной гонки лидерство по всем трем одномандатным округам одержала «Единая Россия»: 62 округ – Александр Щербаков, 63 округ – Владимир Новиков, 64 округ остается за Викторией Николаевой. По партийным спискам первенство также за ЕР – более 38 %, поэтому партия получает еще один мандат по единому избирательному округу (возглавляет Виктор Пинский).

Одновременно партия выигрывает большинство мест в Законодательном Собрании. Об этом накануне заявил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что избиратели умеют отделять пустые обещания от реальной работы, которую партия ведет в Приморье.

«Мы ответственная партия и ответственно подходим к своим обещаниям и разрабатываем программы, которые помогают реализовывать обещания, данные людям», - сказал глава региона.

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