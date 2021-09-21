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Владивосток21 сентября 2021 9:10

В Уссурийске на сайте образования нашли каталог женщин легкого поведения

Список спутниц на вечер разместили в разделе «дошкольное образование»
Руслан НОВИКОВ
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Кто и как разместил скандальное объявление - неизвестно

Кто и как разместил скандальное объявление - неизвестно

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Уссурийске жители обнаружили рекламу проституток на сайте управления образования – в разделе для дошколят. Изданию «ФедералПресс» сотрудники пояснили, что объявление появилось недавно – в его появлении разбираются.

- Увидели это в первый раз, мы никогда такое не размещали. Специалисты разбираются, что произошло», – рассказали сотрудницы.

В объявлении размещен каталог «обольстительных индивидуалок азиаток»: предположительно, это злая шутка. Специалисты проверяют, не подвергся ли сайт атаке вируса.

Фото: принтскрин сайта ussobr.ru, ФедералПресс

Фото: принтскрин сайта ussobr.ru, ФедералПресс

В «ФедПресс» пояснили, что появление «шутки», возможно, связано с выборами.

- В Уссурийске на ряде участков есть серьезные вопросы к подсчету голосов. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин накануне даже предложил завести уголовное дело на мэра города Евгения Коржа – за махинации, якобы допущенные при голосовании. Кто-то из недовольных итогами выборов мог устроить подобную «диверсию» на сайт городских чиновников, - добавляет корреспондент издания.

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