Китайские овощи в Приморье подорожали

В прошлом году рост цен на овощи был гораздо ниже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Годовой рост на рыбную продукцию снизился в Приморье в августе – причиной этому стал успех лососевой путины. Вместе с тем в крае продолжился рост на помидоры, картофель и другие овощи.

Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России пояснили, что в августе прошлого года Китай ослабил ограничения на импорт овощей. Хорошим был и местный урожай, однако в этом году и из КНР, и от местных производителей овощи поставлялись в достаточном объеме, но по цене выше прошлогодней: увеличились издержки из-за удорожания оборудования и горюче-смазочных материалов.

При этом, сообщили в пресс-службе банка, отмечается восстановление экономической активности в крае. Приморцы покупают и обустраивают жилплощадь, растет спрос на строительные материалы, хотя цены на них продолжают расти. Приморцы с падением «коронавирусного занавеса» также стали больше путешествовать.

Напомним, годовая инфляция в Приморье в августе составила 6,36%, что все еще ниже федерального значения в 6,68%.

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