После трагедии в Перми в вузах Приморья усиливают меры безопасности

Вузы Приморья усилили меры безопасности после трагедии в Перми Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В понедельник 18-тилетний Тимур Бекмансуров проник в Пермский государственный университет с оружием и открыл огонь по студентам. Учащиеся спрыгивали из окон второго этажа, чтобы убежать, многие получили травмы, есть погибшие. В связи с случившейся трагедией вузы Приморья рассказали ФедералПресс о том, какие меры безопасности для защиты учащихся они соблюдают.

Начальник охраны ВГУЭС рассказал, что на всех входах в университет установлены турникеты, пройти через которые студент или сотрудник может только при наличии бейджа, с помощью которого можно идентифицировать его личность. Учебные корпуса и общежития оснащены кнопками тревожной сигнализации. Как только они срабатывают, с пульта наблюдения передается сигнал группам быстрого реагирования. При чрезвычайной ситуации охрана незамедлительно приедет по вызову, чтобы предотвратить опасную ситуацию. На данный момент университет заключает договор с подразделением войск Росгвардии, им будут поступать сообщения, если что-нибудь вдруг случится.

В ДВФУ уже принялись за усиление мер безопасности. Теперь попасть в университет можно будет только после прохождения ручных металлодетекторов и стационарных рамок. Также в вузе усилили работу контрольно-пропускных пунктов, кроме того действует ситуационный центр. В пресс-службе ДВФУ сообщили, что в вузе действует круглосуточная система видеонаблюдения и распознавания посетителей кампуса. На данный момент в университете работают 54 пропускных пункта для машин и пешеходов. Еще 24 установлены на материке. Всего на территории ДВФУ работает 167 сотрудников службы безопасности.

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