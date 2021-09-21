В Приморье стоимость квадрата в новостройках снизится на 15% благодаря новой программе

Также среди целей программы - повышение качества услуг ЖКХ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти 600 тысяч квадратных метров жилья планируют сдать в Приморском крае до конца 2021 года. Это возможно благодаря программе «Дальневосточный квартал», призванного застроить регион жильем стандарта АО «ДОМ.РФ» и снизить стоимость квадратного метра жилья.

Стоимость квадратного метра планируется снизить до 10-15% от нынешних рыночных цен. Жилье возведут с отделкой и современной «коммуналкой», подчеркнули в пресс-службе правительства края.

Всего до конца сдадут 575 тысяч «квадратов», из них осталость 45 многоквартирных домов, почти 375 тысяч квадратных метров. Большинство – 25 сооружений – возводят во Владивостоке.

В 2022 году в крае планируют увеличить объем строительства до 1 миллиона квадратных метров. Для это в Приморье привлечены три крупные компании девелоперов федерального уровня.

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Проект включает себя три здания высотой от 21 до 25 этажей, подземную и полуподземную парковку, а также сквер для прогулок (подробнее..)

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