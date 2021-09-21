Самый большой роддом Владивостока остался без горячей воды, бойлеры есть только в душах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На отсутствие горячей воды в послеродовом отделении пожаловались в социальных сетях женщины, которые сейчас лежат в родильном доме № во Владивостоке. Представитель медицинского учреждения разъяснил «Комсомолке» сложившуюся ситуацию.

– Всех везут сюда в 3 роддом, персонал бедный еле справляется с таким наплывом, стараются со всех сил, – пишет женщина. – Проблема в том, что в послеродовом отделении нет горячей воды, только в душе. Чтобы подмыть ребенка, приходится наливать в бутылку и помогать соседу по палате. Рожениц в родзале тоже приходится обтирать холодными полотенцем, так как не всегда хватает воды с титана. Издевательство над роженицами и персоналом.

Пациентка родильного дома попросила решить данную проблему в кратчайшие сроки. Редакция «КП – Владивосток» обратилась в медучреждение, и представитель подтвердил, что 17 сентября был большой наплыв женщин, которых привезли с разных районов Приморья. Все они были госпитализированы, пациенткам оказали медицинскую помощь. Сейчас больница работает в штатном режиме.

Также в пресс-службе прояснили и ситуацию с отсутствием горячей воды.

– В связи с подготовкой к отопительному сезону в роддоме плановое отключение горячей воды городом до 24 сентября. Все душевые, а также палаты, где предусмотрены душевые кабины, оборудованы водонагревателями, их достаточно для стабильной работы учреждения, отключение воды никак не повлияет на текущую деятельность роддома. Персонал работает в штатном режиме и готов оказать всю необходимую медицинскую помощь, – заверили в роддоме.

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