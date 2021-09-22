Музыкальный пикник во Владивостокской крепости

Фото: Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

Живая музыка в формате нон-стоп! Музей-заповедник «Владивостокская крепость» приглашает жителей и гостей города на Музыкальный пикник. Местом долгожданной встречи с лучшими музыкальными коллективами края в этом году станет форт Поспелова. Концертная площадка развернется на Русском острове 2 и 3 октября.

В течение двух дней, сменяя друг друга, на сцену под открытым небом будут выходить известные джазовые исполнители и оркестры Приморья. Мелодичные звуки саксофона, скрипки, гитары и других инструментов будут звучать на одном из самых интересных объектов Владивостокской крепости до позднего вечера — с 12:00 до 22:00. В этом году Музыкальный пикник станет особенным. Ведь в двухдневной программе городского фестиваля не только музыка, а подземные тоннели форта Поспелова таят в себе немало интересного.

Бетонный капонир, который одновременно служит мостом через ров, каземат-павильон артезианской скважины, потерна со световыми люками — об устройстве форта Поспелова, а также его истории экскурсоводы Музея-заповедника могут рассказывать часами. И увлекательные экскурсии по территории фортификационного объекта, конечно же, будут включены в программу Музыкального пикника-2021.

Найдут занятие по душе и маленькие меломаны. Для самых юных гостей Музыкального пикника впервые будет оборудована зона для детских игр, а также организованы увлекательные мастер-классы. Так что первые выходные октября по праву могут стать и лучшим семейным уикендом этого года.

Для удобства гостей будут запущены специальные автобусы, места — по предварительной записи.

Время: 2 и 3 октября

Место: форт Поспелова, остров Русский

Стоимость билетов: взрослый — 600 рублей; льготный (дети, студенты, пенсионеры) — 400 рублей; инвалиды, ветераны и дети до 3 лет — бесплатно. Предусмотрены семейные и двухдневные абонементы. Приобрести билет на Музыкальный пикник можно по «Пушкинской карте».

Успейте забронировать — количество билетов ограничено!

Дополнительная информация по телефонам: +7 (423) 222-50-77, +7 (924) 128-40-08.

Фото: Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

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