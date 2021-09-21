Итоги выборов: кто попал в парламент Приморья

Новые лица приморского парламентаризма

Официальные результаты выборов в Законодательное собрание Приморского края еще не опубликованы, но уже сейчас мы с очень высокой точностью можем назвать практически все фамилии будущих депутатов. Напомним, в приморский парламент избираются 40 депутатов, из них 30 – по одномандатным округам.

Предварительные победители по округам:

Округ № 1 – Евгений Ляшенко, КПРФ - 6430

Округ № 2 – Геннадий Шульга, КПРФ - 6452

Округ № 3 – Тахир Ибашев, КПРФ - 4951

Округ № 4 – Наталья Кочугова, КПРФ - 7928

Округ № 5 – Александр Сустов, КПРФ - 5931

Округ № 6 – Надежда Телелюева, КПРФ - 7799

Округ № 7 – Леонид Васюкевич, КПРФ - 6743

Округ № 8 – Любовь Терендина, КПРФ – 6850

Округ № 9 – Игорь Чемерис, ЕР - 5929

Округ № 10 – Александр Ролик, ЕР - 10706

Округ № 11 – Игорь Шауфлер, ЕР - 10636

Округ № 12 – Андрей Акимов, КПРФ - 7984

Округ № 13 – Джамбулат Текиев, ЕР - 10925

Округ № 14 – Сергей Ищенко, ЕР - 5605

Округ № 15 – Александр Кирилюк, ЕР - 11834

Округ № 16 – Джони Авдои, ЕР - 7942

Округ № 17 – Сергей Кузьменко, ЕР - 13681

Округ № 18 – Эдуард Цой, ЕР - 14713

Округ № 19 – Татьяна Косьяненко, ЕР - 7157

Округ № 20 – Александр Бехтер, ЕР - 12263

Округ № 21 – Дмитрий Назарец, ЕР - 13024

Округ № 22 – Евгений Ткаченко, ЕР - 5344

Округ № 23 – Людмила Талабаева, ЕР - 7056

Округ № 24 – Сергей Слепченко, ЕР - 8311

Округ № 25 – Всеволод Романов, ЕР - 8049

Округ № 26 – Галуст Ахоян, ЕР - 7027

Округ № 27 – Николай Алёшин, ЕР - 9897

Округ № 28 – Павел Маноконов, ЕР - 10351

Округ № 29 – Александр Сорокин, КПРФ - 4869

Округ №30 – Владимир Беспалов, КПРФ – 6319

Где-то ситуация еще может измениться, но таких округов совсем немного. А вот со списочниками сложнее. По спискам проходят 10 депутатов от разных партий в зависимости от набранных голосов. Причем у кандидатов по спискам есть возможность отказаться от мандата в пользу того, кто стоит в списке следующим. Так что тут ориентируемся пока только на тех, кто первый в очереди, и ждем, конечно же, окончательных партийных решений. А предварительный результат такой:

Анатолий Долгачев, КПРФ

Артавазд Оганесян, КПРФ

Артем Самсонов, КПРФ

Андрей Андрейченко, ЛДПР

Алексей Козицкий, «Справедливая Россия — За правду»

Раиса Мороз, Партия пенсионеров за социальную справедливость

Анна Алеко, ЕР

Владимир Исаков, ЕР

Еще два кресла достанутся ЕР по спискам, но кто их займет, неизвестно.