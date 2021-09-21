Итоги выборов: кто попал в парламент Приморья

Новые лица приморского парламентаризма
Официальные результаты выборов в Законодательное собрание Приморского края еще не опубликованы, но уже сейчас мы с очень высокой точностью можем назвать практически все фамилии будущих депутатов. Напомним, в приморский парламент избираются 40 депутатов, из них 30 – по одномандатным округам.
Предварительные победители по округам:
Округ № 1 – Евгений Ляшенко, КПРФ - 6430
Округ № 2 – Геннадий Шульга, КПРФ - 6452
Округ № 3 – Тахир Ибашев, КПРФ - 4951
Округ № 4 – Наталья Кочугова, КПРФ - 7928
Округ № 5 – Александр Сустов, КПРФ - 5931
Округ № 6 – Надежда Телелюева, КПРФ - 7799
Округ № 7 – Леонид Васюкевич, КПРФ - 6743
Округ № 8 – Любовь Терендина, КПРФ – 6850
Округ № 9 – Игорь Чемерис, ЕР - 5929
Округ № 10 – Александр Ролик, ЕР - 10706
Округ № 11 – Игорь Шауфлер, ЕР - 10636
Округ № 12 – Андрей Акимов, КПРФ - 7984
Округ № 13 – Джамбулат Текиев, ЕР - 10925
Округ № 14 – Сергей Ищенко, ЕР - 5605
Округ № 15 – Александр Кирилюк, ЕР - 11834
Округ № 16 – Джони Авдои, ЕР - 7942
Округ № 17 – Сергей Кузьменко, ЕР - 13681
Округ № 18 – Эдуард Цой, ЕР - 14713
Округ № 19 – Татьяна Косьяненко, ЕР - 7157
Округ № 20 – Александр Бехтер, ЕР - 12263
Округ № 21 – Дмитрий Назарец, ЕР - 13024
Округ № 22 – Евгений Ткаченко, ЕР - 5344
Округ № 23 – Людмила Талабаева, ЕР - 7056
Округ № 24 – Сергей Слепченко, ЕР - 8311
Округ № 25 – Всеволод Романов, ЕР - 8049
Округ № 26 – Галуст Ахоян, ЕР - 7027
Округ № 27 – Николай Алёшин, ЕР - 9897
Округ № 28 – Павел Маноконов, ЕР - 10351
Округ № 29 – Александр Сорокин, КПРФ - 4869
Округ №30 – Владимир Беспалов, КПРФ – 6319
Где-то ситуация еще может измениться, но таких округов совсем немного. А вот со списочниками сложнее. По спискам проходят 10 депутатов от разных партий в зависимости от набранных голосов. Причем у кандидатов по спискам есть возможность отказаться от мандата в пользу того, кто стоит в списке следующим. Так что тут ориентируемся пока только на тех, кто первый в очереди, и ждем, конечно же, окончательных партийных решений. А предварительный результат такой:
Анатолий Долгачев, КПРФ
Артавазд Оганесян, КПРФ
Артем Самсонов, КПРФ
Андрей Андрейченко, ЛДПР
Алексей Козицкий, «Справедливая Россия — За правду»
Раиса Мороз, Партия пенсионеров за социальную справедливость
Анна Алеко, ЕР
Владимир Исаков, ЕР
Еще два кресла достанутся ЕР по спискам, но кто их займет, неизвестно.