Мэрия Владивостока заявила о восстановлении движения трамваев

Трамваи ходят в прежнем режиме 22 сентября Фото: Сергей БАЛАНОВ

Утром 22 сентября движение трамваев во Владивостоке было восстановлено. В первой половине предыдущего дня на улице Спортивной на сетях АО «ДГК» произошел порыв трубы во время гидравлических испытаний, они проходят в рамках подготовки города к отопительному сезону.

Также напомним, что на месте аварии работали три аварийные бригады и пять единиц специальной техники.

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