Старым шинам не место на улицах

Город становится чище. Фото: vlc.ru

Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» Владивостока и управляющие компании продолжают вывозить автопокрышки, скопившиеся на улицах города. Только за последнее время специалисты убрали больше 25 000 старых шин, выкинутых нерадивыми автомобилистами. Всего за девять месяцев этого года рабочие собрали больше 60 000 отработанных покрышек.

Все собранные шины дорожная служба вывозит на специальную площадку для хранения. Уже оттуда их забирает компания «ЭкоСтар Технолоджи», которая занимается их переработкой. Благодаря стараниям специалистов у колес буквально появляется вторая жизнь. Резиновая крошка служит безопасным покрытием для детских и спортивных площадок, а также беговых дорожек. Фирма занимается переработкой с 2009 года. За это время объем работ увеличился в три раза. Основной объем готового сырья остается в Приморье, а часть отправляется на Сахалин и Камчатку.

По словам руководителя управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Николая Зайцева, до конца года планируется передать компании на переработку еще около 30 тысяч старых автопокрышек. Стоит отметить, что стихийные свалки шин в городе чаще всего появляются в межсезонье. Осенью и зимой автолюбители начинают массово менять колеса, при этом попросту выбрасываю б/у резину. Чтобы не засорять город, покрышки можно сдать в любой пункт шиномантажа, занимающийся их приемом.

– Только за последние две недели дорожная служба вывозила свалки старых автопокрышек более чем с десятка адресов. В их числе улицы Амурская, Анисимова, Тухачевского, Днепровская, Камская, проспект Острякова, Сахалинская, проспект Красного Знамени, Жигура, 4-я Проходная, Кирова, Узбекская, район Дальхимпрома, проспект 100-летия Владивостока и другие, – рассказали в администрации Владивостока.

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