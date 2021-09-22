Для Приморья 22 сентября станет последним днем летнего тепла с температурой до 23°С

В акватории уже прохладная вода для купания, но заняться йогой у пляжа получится
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погоду в Приморском крае определяет циклон: 21 сентября прошли обильные осадки по территории региона. Днем и вечером 22 сентября некоторые части края окажутся в теплой зоне этого циклона, как сообщил синоптик портала «Маглипогода».
Погода в этот день будет неустойчивой, тем не менее, теплой. Так, на большей части края столбики термометров поднимутся до +20 °С. Возможна духота. На юго-востоке края, как сообщил синоптик, из-за нетипичных движений холодного фронта будет летнее тепло, а на севере и западе пройдут кратковременные, но обильные осадки: возможны грозы.
Как сообщают синоптики Примпогоды, 22 сентября во Владивостоке облачно, во второй половине дня кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер юго-восточный, со второй половины дня северный умеренный. Температура воздуха +20 ... + 22 ° С.
В Уссурийске облачно, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный умеренный, утром и вовсе слабый. Температура воздуха +21 ... +23 ° C.
В Находке облачно, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с низкой скоростью. Температура воздуха +21 ... +23 ° C.
Напомним, МЧС Приморья объявило режим повышенной готовности до 24 сентября: прогнозировались три дня ливней. В крае прошли штормовые ливни 21 сентября.
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