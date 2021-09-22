Прошедший в Приморье циклон не оказал существенного влияния на работу энергообъектов

Энергетики Приморских электрических сетей (АО «ДРСК») ночью устраняли последствия циклона, который прошел на территории края и сопровождался сильными дождями и ветром. Непогода существенно не повлияла на работу электросетевых объектов в зоне ответственности филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК»).

На 09-00 электроснабжение всех потребителей края от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме. Сегодня утром энергетики восстановили электроснабжение центральной части г. Владивостока, которое было нарушено ночью 21 сентября. Специалисты филиала выполнили все необходимые оперативные переключения по переводу нагрузки на резервные источники питания. Большая часть потребителей была запитана в 07-50. Полностью электроснабжение от сетей ДРСК было восстановлено 08-53. После этого работы на своих объектах продолжили специалисты МУПВ «ВПЭС».

Кроме этого, с начала прохождения циклона и до ночи 22 сентября специалисты компании фиксировали единичные отключения электроснабжения в отдельных населенных пунктах края, которые оперативно устранялись силами персонала Приморских электрических сетей. В настоящее время энергетики продолжают контролировать работу сетей.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности! О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.