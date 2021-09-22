Приморцы в этом году взяли на 6% больше ипотечных кредитов

Фото: правительство Приморского края

Приморцам в августе на улучшение условий жилья выдали 1 613 ипотечных кредитов, это на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только в Приморском крае и Якутии в этом месяце выросло количество ипотечных займов, как сообщили в пресс-службе правительства края.

Самой востребованной программой остается «Дальневосточная ипотека» - ей воспользовались уже почти 7 тысяч человек, добавили в минстрое Приморья.

Сниженные ставки по ипотеке предлагают несколько программ: это «Доступная ипотека», «Дальневосточная» и другие. Корпорация развития жилищного строительства предлагает ознакомиться с ними на сайте.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14