Житель Артема стал фигурантом уголовного дела за неудачную попытку убийства

Теперь фигуранта ждет ответственность Фото: Василий Вахрин

В Приморском крае возбудили уголовное дело на 59-летнего местного жителя: он обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщили в СУ СК РФ Приморья, 21 сентября 2021 года фигурант пришел в офис 36-летнего знакомого в дом на Кирова в Артеме. Он направил дуло пистолета на потерпевшего, однако произошла осечка. В помещение ворвались люди на помощь приморцу, фигуранта задержали.

Допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы. Краевой СКР возбудил уголовное дело.

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