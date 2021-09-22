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Владивосток22 сентября 2021 4:59

Житель Артема стал фигурантом уголовного дела за неудачную попытку убийства

Осечка подозреваемого позволила потерпевшему выжить
Руслан НОВИКОВ
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Теперь фигуранта ждет ответственность

Теперь фигуранта ждет ответственность

Фото: Василий Вахрин

В Приморском крае возбудили уголовное дело на 59-летнего местного жителя: он обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщили в СУ СК РФ Приморья, 21 сентября 2021 года фигурант пришел в офис 36-летнего знакомого в дом на Кирова в Артеме. Он направил дуло пистолета на потерпевшего, однако произошла осечка. В помещение ворвались люди на помощь приморцу, фигуранта задержали.

Допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы. Краевой СКР возбудил уголовное дело.

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