Газовую магистраль в 98 километров проведут в приморский поселок Врангель до конца 2022 года

До 2023 года южные районы Приморья перейдут на голубое топливо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Приморья Врангель специалисты приступили к возведению газопроводной магистрали. В пресс-службе правительства края сообщили, что срок сдачи намечен на конец 2022 года, а длина газопровода составит 98 километров.

Рабочие готовят просеку под магистраль, а уже через месяц положат первую партию труб. Приморье готовят к выкладке комплексной газовой сети, она соединит Находку и Большой Камень.

Такая мера, как отметил глава минэнергетики Приморья Андрей Леонтьев, сэкономит 600 миллионов рублей в год и улучшит экологию в Находке:

- Мероприятия позволят газифицировать коммунальные структуры Находки, а также обеспечить голубым топливом частный сектор. Он добавил, что две газовых котельных полностью заменят собой 11 на угле и мазуте, - обозначил министр.

Газ проведут и на завод минеральных удобрений по производству метанола во Врангеле.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков сообщал, что принимаются заявки на газификацию жилого сектора.

Голубое топливо появится почти во всех южных районах Приморья до 2023 года.

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