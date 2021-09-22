Шторм китайского циклона принес Приморью за день больше осадков, чем за весь август 2021

Сегодня в Приморье - последний по-летнему теплый день
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Количество осадков, выпавших за минувшие сутки на большей части Приморья, составили от 50 до 80 мм. За день дождей выпало больше, чем за весь август – в самом засушливом месяце Приморья выпало лишь 64 мм осадков, сообщили в Примгидромете.
Обильные дожди начались в Приморье 21 сентября: МЧС объявило о режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозировали трехдневные дожди, однако в среду, 22 сентября, ожидают переменчивую погоду с духотой и теплом до 23 градусов.
Во Владивостоке выпало 57 мм осадков, это превышает метку опасного явления. В Находке и Партизанске выпало более 80 мм дождя.
ПО ТЕМЕ:
Правительство Приморья: «Циклон не вызвал нарушений в работе ЖКХ»
Отключения электроэнергии оперативно устраняются (подробнее..)
Для Приморья 22 сентября станет последним днем летнего тепла с температурой до 23°С
Часть края окажется в теплом секторе циклона (подробнее..)
Синоптики признали это лето во Владивостоке самым засушливым за последние 40 лет
Самым сухим месяцем оказался август (подробнее..)