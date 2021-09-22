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Владивосток22 сентября 2021 6:42

Во Владивостоке СК проверяет смерть женщины на железной дороге

Потерпевшая не реагировала на сигналы машиниста, сообщили в ведомстве
Руслан НОВИКОВ
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Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

Приморский Следком на транспорте ВМСУТ СК России проводится проверка смерти женщины на перегоне ст. Вторая речка – ст. Океанская.

По информации следствия, 20 сентября 2021 года глубокой ночью женщина шла вдоль жд-путей, расположенных на перегоне. В это время по путям шел грузовой поезд: локомотивная бригада, увидев женщину, сразу же применила торможение, включила сигналы предупреждения. Однако женщина не отреагировала на сигналы: от полученных травм она скончалась на месте.

Проводятся проверки: обстоятельства уточняются.

Пресс-служба Восточного МСУТ напомнило гражданам: большинство травмирований на путях происходит, когда жители в состоянии алкогольного опьянения. Железнодорожная магистраль предназначена только для транспорта, особо подчеркнули в пресс-службе.

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