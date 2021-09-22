Работа мечты: «крупный банк» предлагает приморцам хорошую оплату за пересчет чужих денег

Жителям Приморья предлагают хорошую оплату за сомнительную работу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В одном из приморских пабликов появилось предложение якобы от одного из крупных банков. В объявлении сообщается, что на работу требуются супервайзеры, которые смогут заниматься инвентаризацией. Приступить к работе можно в октябре. Что должно входить в обязанности – не сообщается, но зато указан номер телефона, по которому можно проконсультироваться, что собственно и сделал корреспондент «КП-Владивосток».

Девушка с приятным голосом на том конце провода ответила, что предложение актуально и на работу требуются люди с российским гражданством. Сотрудница неизвестной конторы заверила, что собеседования не будет, но нужно отправить свои паспортные данные на номер телефона, указанный в посте. На вопрос для какой цели, девушка отметила, что это всего лишь мера безопасности. По ее словам, вышестоящее начальство должно проверить личность соискателя.

Проверяющим обещают выдать специальные телефоны с определенными программами, с помощью которых можно будет пересчитывать деньги на картах банка. Каким именно способом и чьи деньги считать – представительница компании «Рога и копыта» не уточнила. Впрочем, как и законность подобных действий.

Также соискателю пообещали оплачиваемые командировки по всей территории Приморского края, в которые отдельно входят затраты на гостиницу. Стоимость выезда в одно отделение банка составляет шесть тысяч рублей. Вся эта «работа мечты», как сообщила девушка, представившаяся сотрудником банка, должна продлиться до 15 октября.

Естественно, что журналист «Комсомолки» не стал передавать личные сведения и переходить по сомнительным ссылкам. В свою очередь редакция передала информацию реальному представителю финансовой организации от имени которой действуют мошенники. В банке пообещали организовать проверку, отметив, что не имеют отношения к сомнительному объявлению в сети.

Напомним, что это далеко не первый случай мошенничества, с которым приходится сталкиваться приморцам. Не так давно телефонные мошенники звонили местным жителям и представлялись прокурорами, либо их помощниками. Однако, в прокуратуре официально заявили, что их сотрудники никогда не звонят с просьбами, касающимися проверок и имущественных отношений.

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