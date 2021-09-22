Горбатый переход на «Авангарде» во Владивостоке переделают под натиском жалоб водителей

Неудобный участок у остановки разозлил многих водителей Фото: Сергей БАЛАНОВ

На остановке «Авангард» печально известна искусственно созданная неровность. Сопряженный с ней переход, доставляющий так много неудобств автомобилистам, решено переделать. К задаче приступят уже предстоящей ночью, с 22 на 23 сентября.

Автолюбители не раз отмечали: съезды на переходе достаточно жесткие, что, конечно, вредит подвеске автомобиля. Водители вынуждены снижать скорость почти до нуля, чтобы проехать злополучный участок – даже когда нет пешеходов.

Работы по обновлению перехода займут три ночи Фото: Сергей БАЛАНОВ

На ситуацию отреагировал мэр города Константин Шестаков.

- Получил через социальные сети не одно обращение о том, что переход некомфортный и создаёт дополнительные затруднения движению. Управлению дорог и благоустройства поставлена задача переделать искусственную дорожную неровность, на которой расположен пешеходный переход. Заезды и съезды должны быть более пологими и комфортными, – сказал глава Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы, предположительно, займут три ночи.

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