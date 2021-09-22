Во Владивостоке дорогу, размытую в дождь, начнут ремонтировать на этой неделе

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Дорогу на улице Нейбута начнут восстанавливать в четверг, 23 сентября. Как информируют в управлении дорог и благоустройства Владивостока, на поврежденных участках уберут старый асфальт и уложат новое покрытие.

– От пересечения с Адмирала Юмашева до дома № 67а по улице Нейбута ремонт будет проводить подрядная организация. К работам они планируют приступить завтра. Для устранения повреждений на оставшемся участке дороги планируется привлечь муниципальное дорожное предприятие, – уточнили в управлении.

Кроме того, в районе дома № 39, где минувшим вечером размыло участок и образовалась яма, также будет уложен новый асфальт.

В настоящее время ремонтники восстанавливают дороги на Днепровской, Сипягина, Невельского, ремонтируют тротуар в районе Депутатской аллеи на Второй Речке, а также проводят работы по некоторым другим адресам.

В дополнительный список восстановительного ремонта были включены участки дорог более чем по 80 адресам: на 2-й Проходной, 2-й Строительной, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Авроровской, Адмирала Горшкова, Адмирала Кузнецова, Адмирала Смирнова, Александровича, Аллилуева, Амурской, Анисимова, Анны Щетининой, Анютинской, Багратиона, Баляева, Бородинской, Верещагина, Владикавказской, Восточном пр., Гамарника, Героев Тихоокеанцев, Грибоедова, Гульбиновича, Дальзаводской, Днепровской (от Камского переулка, 5 до Вострецова), Западной, Зои Космодемьянской, Иманской, Импортной, Калинина, Клубной, Комитетской, 2 – 23б, Комсомольской, 10в, 18, Корнилова, Космонавтов, Котельникова, Курчатова, Лейтенанта Шмидта, Лесной, Лермонтова, 68а, б, 75, Луговой, Маковского, Марины Расковой, Майора Филипова (асфл. участок), Металлургической, Мичуринской, Морозова, Мыс Кунгасный, Мыс Чумака, Находкинской, Невельского, Невской, Нейбута, Никифорова, 51, Овражной, Партизанском проспекте, Пихтовой, Полетаева, Порт-Артурской, Посьетской (от Светланской до 1-й Морской), Приморской, проезде от Залесной до Сопочной, проспекте 100-летия Владивостока, Пшеницына, Разина, Республики, Русской, Садовой, Семирадского, Сипягина, Советской, Терешковой, Угрюмова, Ульяновской, Фадеева, Фонтанной, Чайковского, Часовитина, Черемуховой, Черняховского, Чичерина, Чугаева, Шепеткова, Шишкина, Шошина, Энгельса, Ялтинской и других.

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