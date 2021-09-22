Нетрезвый водитель из Артема возместит городу ущерб за жесткое ДТП с опрокидыванием авто

Фото: пресс-служба отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему

Отдел ГИБДД ОМВД России по Артему сообщил о ДТП в районе улицы Кирова, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Subaru R2 нетрезвого водителя в ночной дождь врезалась в леерные ограждения на высокой скорости. Автомобиль после этого опрокинулся.

Водитель не пострадал, чего не скажешь о машине автолюбителя. Стаж вождения жителя Артема составил 18 лет, в этом году его один раз привлекали за нарушение ПДД.

Фото: пресс-служба отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему

- По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими составлены административные протоколы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и по части 1 статьи 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ОМВД Артема.

Жителю предстоит возместить материальный ущерб по восстановлению поврежденных ограждений.

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