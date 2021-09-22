«Один еле живой, еще четверо не двигаются»: в Приморье джип превратился в кучу металлолома, есть жертвы

Серьезное ДТП на трассе. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

Страшная авария с участием Toyota Land Cruiser произошла на приморской трассе 22 сентября. По сообщениям очевидцев, ДТП случилось в Чугуевском районе края, есть погибшие. Проезжающие мимо люди поделились жуткими кадрами с места происшествия.

Как уверяют очевидцы, трагедия произошла недалеко от приморского села Самарка. Судя по серьезным повреждениям авто, которое помято со всех сторон, джип несколько раз перевернулся. Экипаж буквально вылетел из салона.

Фото: instagram.com/dpscontrol

Один мужчина остался лежать лицом вниз возле водительской двери, еще четверо в метрах 15 от машины, при этом только один человек активно подает признаки жизни. Пока назвать точное число жертв – сложно. На месте еще нет скорой и полиции. В пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю корреспонденту "КП-Владивосток" рассказали, что данных об аварии в Чугуевском районе пока не поступало.

«Как страшно на такое смотреть, куда торопятся - не понятно», «Один еле живой, еще четверо не двигаются», «Люди, куда вы гоните. На том свете принимают без выходных», - высказываются в сети жители края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14