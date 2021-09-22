Полицейский, насмерть сбивший пенсионерку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела

Потерпевшая скончалась в больнице Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело, который на служебной машине наехал на переходе на 62-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась в больнице.

По информации СК РФ по Приморскому краю, 13 сентября 2021 года сотрудник правоохраны не уступил дорогу проходящим проезжую часть на улице Спиридонова во Владивостоке. Он наехал на пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спустя время скончалась в результате полученной травмы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело орган возбудил по ч.3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения». Специалисты опрашивают свидетелей.

Если вина полицейского подтвердится, ему сулит увольнение из органов; руководители фигуранта будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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