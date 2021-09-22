«Наподдай немного Гузеевой»: приморской блогерше-русалке сделали заманчивое предложение

Фото: mermaid_slobodchikova_nastia

Популярная в Приморье «русалка», блогер Анастасия Слободчикова поделилась в социальной сети заманчивым предложением. С ней связался продюсер популярного телешоу «Давай Поженимся» - с предложением об участии.

- Актуалочка подъехала. А что, почему бы и нет?, - рассказала «русалка».

В комментариях подписчики бурно отреагировали: многие поддержали затею – мол, чего бы не попиариться. Другие настроены более категорично: блогершу от участия в «хамском» шоу настойчиво отговаривают.

- Надо съездить. Авось, наподдашь Гузеевой, - пишут в комментариях.

Сейчас Анастасия ждет уточнений, она отправила ответное письмо, запросив в нем условия участия. Недавно блогерша писала, что рассталась с партнером Степаном.

Слободчикова известна неординарной деятельностью в социальных сетях – девушка занимается серфингом, работает фотомоделью. Ее узнаваемый атрибут – самодельные «хвосты русалок», с которыми девушка устраивает фотосессии - порою в очень труднодоступных локациях и в экстремальных условиях.

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