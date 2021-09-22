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Владивосток22 сентября 2021 12:05

Рвали зубами: подопечных женщины в Приморье загрызла стая соседских псов

Полиция разбирается с ЧП на ферме
Марк КАПУСТИН
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Псы напали на обитателей фермы.

Псы напали на обитателей фермы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Хорольского района пожаловалась в полицию на владельцев животных, которые отпускают своих собак на прогулку без намордников. Агрессивные псы проникли на ее участок и убили почти всех выращенных на продажу кроликов.

По словам 47-летней женщины, на своем подсобном хозяйстве она уже несколько лет занимается разведением кроликов. В утренние часы в середине сентября на территорию участка проникли большие собаки без намордников, которые напали и убили около 30 ее питомцев.

Женщина оценила причиненный ущерб как значительный, поэтому решила обратиться за помощью в полицию. Она попросила привлечь к ответственности владельцев, безответственно относящихся к собакам.

Несчастная сообщила адреса хозяев, а полицейские приступили к проверке по факту убийства десятков кроликов.

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