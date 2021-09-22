Картой «Приморец» пользуются в крае почти 24 тысячи пенсионеров

Чаще всего картой пользуются пенсионеры крупных населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 23,6 тысячи пенсионеров, имеющих карту «Приморец», получают компенсации за проезд в общественном транспорте внутри края. Власти реализовали на эту цель 40,5 миллиона рублей с начала 2021 года.

Возможность компенсировать траты за проезд есть у граждан старше 70 лет, имеющих льготы разного характера.

- До 1 июля этого года «Приморец» действовал в городском транспорте – на автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере. Сейчас к системе безналичной оплаты подключены пригородные автобусы и электрички. Еще одно новшество этого года – увеличение размера выплаты до 700 рублей вместо 300 рублей для некоторых категорий пользователей, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Компенсации доступны для проезда в городском, пригородном, международном транспорте. По разовым билета часть расхода вернут по межгороду, пригороду. По абонементным билетам действуют компенсации по городскому транспорту и электричкам.

Чаще всего картой пользуются пожилые люди Арсеньевки, Владивостока, Фокино, Большого Камня и Находки. В остальных городах, т.к. не все автобусы и электрички оснащены терминалами безналичной бесконтактной оплаты, карту используют реже.

- Для того, чтобы обеспечить право пожилых людей на льготный проезд, местные администрации должны более настойчиво требовать от транспортных компаний установки специального оборудования для бесконтактного расчета, - сообщили в минсоцполитики Приморья.

В пресс-службе правительства региона также вновь добавили, что меры поддержки можно оформить в МФЦ или через Социальный портал Приморского края – будьте готовы предоставить банковские реквизиты.

Специалисты обращают внимание на то, что если при покупке абонемента на проезд в электропоезде льготник предъявил кассиру СНИЛС, то компенсация будет произведена автоматически на лицевой счет или через почтовое отделение, - добавили в пресс-службе.

Меры поддержки граждан, среди которых и компенсация за проезд, входят в реализацию государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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