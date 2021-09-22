Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток22 сентября 2021 12:17

Картой «Приморец» пользуются в крае почти 24 тысячи пенсионеров

Расход краевого бюджета на компенсацию проезда по карте составил 40,5 миллиона рублей
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чаще всего картой пользуются пенсионеры крупных населенных пунктов

Чаще всего картой пользуются пенсионеры крупных населенных пунктов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 23,6 тысячи пенсионеров, имеющих карту «Приморец», получают компенсации за проезд в общественном транспорте внутри края. Власти реализовали на эту цель 40,5 миллиона рублей с начала 2021 года.

Возможность компенсировать траты за проезд есть у граждан старше 70 лет, имеющих льготы разного характера.

- До 1 июля этого года «Приморец» действовал в городском транспорте – на автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере. Сейчас к системе безналичной оплаты подключены пригородные автобусы и электрички. Еще одно новшество этого года – увеличение размера выплаты до 700 рублей вместо 300 рублей для некоторых категорий пользователей, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Компенсации доступны для проезда в городском, пригородном, международном транспорте. По разовым билета часть расхода вернут по межгороду, пригороду. По абонементным билетам действуют компенсации по городскому транспорту и электричкам.

Чаще всего картой пользуются пожилые люди Арсеньевки, Владивостока, Фокино, Большого Камня и Находки. В остальных городах, т.к. не все автобусы и электрички оснащены терминалами безналичной бесконтактной оплаты, карту используют реже.

- Для того, чтобы обеспечить право пожилых людей на льготный проезд, местные администрации должны более настойчиво требовать от транспортных компаний установки специального оборудования для бесконтактного расчета, - сообщили в минсоцполитики Приморья.

В пресс-службе правительства региона также вновь добавили, что меры поддержки можно оформить в МФЦ или через Социальный портал Приморского края – будьте готовы предоставить банковские реквизиты.

Специалисты обращают внимание на то, что если при покупке абонемента на проезд в электропоезде льготник предъявил кассиру СНИЛС, то компенсация будет произведена автоматически на лицевой счет или через почтовое отделение, - добавили в пресс-службе.

Меры поддержки граждан, среди которых и компенсация за проезд, входят в реализацию государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14