Очнулась только на остановке. Неравнодушные жители Владивостока пришли на помощь подростку

Девушке стало плохо во время поездки в общественном транспорте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неприятная история произошла накануне с юной жительницей Владивостока. Девушка отправилась на учебу в колледж, однако добраться до места назначения ей так и не удалось. Проехав буквально одну остановку, пассажирка попросту упала в обморок, на помощь ей пришли окружающие.

История произошла 21 сентября в автобусе №64. Маршрутка успела проехать с Баляева до «ДСК».

– Алене стало плохо, потемнело в глазах, начала падать, к счастью, кто-то из мужчин подхватил. Практически ничего не помнит, очнулась уже на остановке, рядом сидела женщина. Как оказалось, она специально вышла из автобуса, решила убедиться, что с ребенком все нормально. Дождалась пока дочь свяжется со мной и посадила ее на такси. Хочется сказать огромное человеческое спасибо тем, кто помог в трудной ситуации, мир не без добрых людей, – поделилась читательница «КП-Владивосток».

По словам родительницы, когда дочь добралась домой, вызвали скорую. Сейчас девушке уже лучше, но в ближайшее время ей предстоит пройти обследование, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

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