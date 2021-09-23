Жизнь на Попова станет комфортнее

Константин Шестаков обсудил важные вопросы с жителями островов. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Администрация Владивостока намерена развивать инфраструктуру на острове Попова. Местные жители обратились к главе города Константину Шестакову с просьбой создать многофункциональный центр, где можно было бы получать необходимые документы. На сегодняшний день уже найден свободный оборудованный кабинет, где специалист МФЦ мог бы принимать граждан. Мэрия готовит обращение в правительство края, чтобы получить поддержку для открытия отделения краевой структуры на острове.

Кстати, помимо МФЦ в планах открыть на островной территории скейт-парк и каток.

- По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко в регионе запущен проект по созданию 50 скейт-парков. И так как эта идея очень понравилась юным жителям острова, мы хотели бы включить эту островную территорию в реализацию проекта, - отметил Константин Шестаков, уточнив, что специалистами мэрии также рассматривается возможность организации катка на острове в зимнее время.

Для юных жителей острова вскоре улучшатся условия обучения в местной школе. Учитывая пожелания детей, власти намерены обновить класс информатики, купив для ребят новую компьютерную технику. Перед началом учебного года в образовательном учреждении сделали ремонт, рабочие заменили окна на лестничных маршах, отремонтировали санузлы на двух этажах и привели в порядок пожарный выход.

Во время своего визита на остров глава города рассказал, что уже в следующем году начнется строительство вокзала прибрежных сообщений модульного типа, а новый пирс сейчас проектируется. Важно отметить, что добраться до Попова можно на пароме из Владивостока, либо проехав через весь Русский до частной паромной переправы возле бухты Боярин. Так что комфортный морской вокзал - крайне актуальный вопрос.

В прошлом году жителей Попова порадовали новым сквером, а также открыли первые два километра экотропы для пеших прогулок. Особое внимание власти уделяют и вопросам пассажирских перевозок, для удобства людей на острове смонтировали шесть остановок.

Константин Шестаков также побывал с рабочей поездкой на острове Рейнеке. Головной болью местных жителей оказался несвоевременный вывоз мусора. Мэр распорядился в ближайшее время оборудовать современную контейнерную площадку, которая будет отвечать всем санитарным нормам. А следить за чистотой и порядком будет рабочий, которого трудоустроят.

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