Каждому хвостику дом

Отловом четвероногих пушистиков пока занимаются волонтеры. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке стараются всесторонне подойти к решению острой проблемы, которая зрела годами. Речь идет о безнадзорных животных, а точнее об их стерилизации, лечении и пристройстве. Именно на эти цели администрация приморской столицы выделила дополнительно 1,8 миллиона рублей. Теперь мэрия ищет подрядчика, который возьмет на себя обязательства по отлову и уходу за животными. Для участия в электронном аукционе приглашаются фонды и волонтерские организации.

Напомним, во Владивостоке планируется построить муниципальный приют для собак, глава города Константин Шестаков поставил такую задачу перед специалистами подведомственного учреждения. Дирекция общественных пространств уже приступила к проектированию временного дома для хвостиков. Специалисты выбрали участок для строительства. Первым делом планируется сделать комфортные вольеры, площадки для выгула и тренировок, а также создать на территории центр стерилизации с ветклиникой.

Пока приют не открылся, предотвращать бесконтрольное размножение бродячих псов будут волонтерские организации и фирмы. Ранее администрация города заключила контракт с фондом «Друг Рич», который успешно справился с поставленными задачами.

- Им были выделены первые средства на отлов и проведение необходимых процедур для чуть более 80 собак. Эти показатели на сегодняшний день выполнены, поэтому мы выделяем дополнительные средства в размере 1,8 млн рублей для отлова и стерилизации еще 250 собак», - прокомментировал Николай Зайцев, заместитель главы администрации города - руководитель управления дорог и благоустройства.

Важно отметить, что собак, которых отловили на улицах города, - осмотрели, стерилизовали и чипировали. Четвероногим сейчас ищут любящих хозяев. Если владельцев не находится, то псов отпускают, но только тех, которые не проявляют агрессию и не представляют угрозу для людей.