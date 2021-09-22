Во Фрунзенском районе Владивостока отключат электричество

КП-Владивосток указала адреса, по котором не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Владивостока из-за ремонтных работ отключат электричество. Работы будут вестись в ночное время в ночь на 23 сентября. Свет придет в квартиры не раньше 05:00 утра.

Решение о проведении ремонта электрических сетей принято в связи с тем, чтобы пресечь перебои в дальнейшем. Ремонтом займется компания «Приморские электрические сети».

Света не будет по следующим адресам:

Проспект Острякова 2, 2 а, 2 б, 4, 6, 8, 8 а, 9 а, 10, 24, 26, 28,

Океанский пр- т, 92, 94, 96,117, 119, 121а, 123 б, 123 в, 131 в, 133,135, 143, 165;

Красного Знамени, 39, 43,45, 47, 47в, 51, 51а, 57;

Алтайская, 3;

Амурская, 57;

Мельниковская, 101;

Партизанский пр-т, 33, 35а, 37, 39, 42, 44, 48, 49,50,53, 55а, 55 б, 59, 61а, 63;

Отлогая, 4, 5а, 6;

Северная 3-я, 1.

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