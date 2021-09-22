В Приморском крае без света остались Фокино, Дунай, Руднево и близлежащие населенные пункты

Изначально приморцы винили молнию, которая могла прийти со штормом Фото: Архив "КП"

Несколько населенных пунктов в Приморском крае остались без электричества. Среди них Руднево, Фокино, Дунай остров Путятин. Об этом рассказали КП-Владивосток местные жители.

Изначально приморцы винили молнию, которая могла прийти со штормом и ударить в нежелательной точке. Затем мнения жителей изменилось, и другие начали утверждать, что свет специально отключили, чтобы избежать возгораний и несчастных случаев.

— Скорее всего, это молния ударила. Тут кирдык всему!, — рассказал «Комсомолке» житель приморья.

— Да специально они все нам тут рубанули. Это делается, чтобы нигде ничего не бомбануло. Конечно, перебои!, — заявляет другой местный.

Аварии также коснулись городов Артем и Лесозаводск. Там всю ночь будут работать аварийные бригады.

Ранее приморцев предупреждали о шторме, который надвигался в регион. Порывы ветра могли достигать 28 метров в секунду.

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