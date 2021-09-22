Полиция начала разбирательство в смертельном ДТП, которое произошло в Чугуевском районе

Личность водителя до сих пор не установлена. Фото: instagram.com || dps.vl

Полиция Приморья начала разбирательство в серьезном ДТП, произошедшем 22 октября в Чугуевском районе. На месте аварии, где разбился Land Cruiser, работают специалисты.

Известно о двоих погибших. Трое получили травмы разной степени тяжести. Всего во внедорожнике находилось пять человек. Пассажиры вылетели из окон автомобиля и пролетели несколько метров.

Полицейские предложили родным погибших и пострадавших, а также родственникам хозяина Land Cruiser обратиться в дежурную часть ОМВД России по Чугуевскому району с целью выяснять личность водителя.

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