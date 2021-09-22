Еще одно смертельное ДТП: В Уссурийске разбился водитель Subaru

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

МВД России по Уссурийску сообщило о смертельном ДТП, произошедшем раннем утром, 22 сентября, неподалеку от Новоникольского шоссе. Насмерть разбился водитель Subaru Forester.

Установлено, что 32-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Мужчину выкинуло из салона. Он скончался на месте.

Водительский стаж у 32-летнего мужчины был 3 года. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

На улице к моменту аварии еще было темно, а проезжая часть после дождей была мокрой, что также повлияло на возникшие трудности в управлении.

В ГАИ проверили документы погибшего водителя Subaru. Выяснилось, что в 2021 году он не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД. Водительский стаж у 32-летнего мужчины был 3 года.

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