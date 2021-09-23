В Приморье 23 сентября от COVID-19 скончались пять человек и заболели 216

Оперативные данные на 23 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Актуальные статистические данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 23 сентября выявлены еще 216 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 67 425 человек.

Выздороветь сумели 242 заболевших. Всего с болезнью справились 59 942 жителя края.

За сутки скончались пять человек. Такая цифра держится три дня подряд. Всего от ковида умерли 1 127 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 354 жителей региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 411 701 проживающий на территории края. Это около 22% от всех людей в регионе, для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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