Театральный фестиваль впервые проводится в Приморье

Фото: prim.mariinsky.ru

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль открылся в Приморье сегодня, 24 сентября. В программе – девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Махабхарата-Налачаритам (18+)

Когда: 24, 25, 26 сентября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал

Кто: SPAC — Центр сценических искусств Сидзуока (Япония)

Конец игры (16+)

Когда: 28, 29 сентября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал

Кто: Национальный театр им. Шота Руставели (Грузия)

Фото: prim.mariinsky.ru

Пышка (18+)

Когда: 28, 29 сентября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал

Кто: Государственный театр «Амазгаин» им. Соса Саркисяна (Армения)

Фото: prim.mariinsky.ru

Белое на белом (16+)

Когда: 29, 30 сентября

Где: Приморская краевая филармония, Большой зал

Кто: Компания Финци Паска (Швейцария)

Фото: prim.mariinsky.ru

Танго после заката (16+)

Когда: 1, 2, 3 октября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал

Кто: Компания Хермана Корнехо (Аргентина)

Фото: prim.mariinsky.ru

Медведь (16+)

Когда: 1, 2, 3 октября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал

Кто: Центр драматургии и режиссуры и Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова (Россия

Фото: prim.mariinsky.ru

Антиутопия (16+)

Когда: 5, 6 октября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал

Кто: Компания Патрисии Герреро (Испания)

Фото: prim.mariinsky.ru

Дядя Ваня (16+)

Когда: 7, 8 октября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал

Кто: Государственный театр наций (Россия)

Фото: prim.mariinsky.ru

Даркнесс Пумба (16+)

Когда: 8, 9 октября

Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал

Кто: Театр современного танца «Модерн Тэйбл» (Южная Корея)

Фото: prim.mariinsky.ru

Также в рамках программы планируются «Встречи со зрителями» после спектаклей.

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