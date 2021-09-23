Театральный фестиваль впервые проводится в Приморье

Фото: prim.mariinsky.ru
Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль открылся в Приморье сегодня, 24 сентября. В программе – девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.
Когда: 24, 25, 26 сентября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал
Кто: SPAC — Центр сценических искусств Сидзуока (Япония)
Когда: 28, 29 сентября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал
Кто: Национальный театр им. Шота Руставели (Грузия)
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 28, 29 сентября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал
Кто: Государственный театр «Амазгаин» им. Соса Саркисяна (Армения)
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 29, 30 сентября
Где: Приморская краевая филармония, Большой зал
Кто: Компания Финци Паска (Швейцария)
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 1, 2, 3 октября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал
Кто: Компания Хермана Корнехо (Аргентина)
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 1, 2, 3 октября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал
Кто: Центр драматургии и режиссуры и Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова (Россия
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 5, 6 октября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал
Кто: Компания Патрисии Герреро (Испания)
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 7, 8 октября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Большой зал
Кто: Государственный театр наций (Россия)
Фото: prim.mariinsky.ru
Когда: 8, 9 октября
Где: Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал
Кто: Театр современного танца «Модерн Тэйбл» (Южная Корея)
Фото: prim.mariinsky.ru
Также в рамках программы планируются «Встречи со зрителями» после спектаклей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14