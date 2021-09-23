Во Владивостоке без воды 23 и 29 сентября останутся десятки домов

Город завершает гидравлические испытания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке 23, 29 сентября и 7 октября пройдут масштабные отключения холодного водоснабжения. Без воды 23 сентября с 9 до 20 часов останутся почти десять домов, на участке проводят работы по устранению работы. Адреса: Калинина 78 ,80, Фастовская 45, 42, Березовая 21, 21а, 9.

29 сентября с 9 до 22 часов в нескольких десятках домов отключат воду по причине плановых ремонтных работ:

100 лет Владивостоку, 86-146, 150в, 107-133а, 137а, 139, 139а, 141, 143, 155, 159, 159а, 159б, 159в, 159г, 159р, 176, 178, 178а, 180, 182. Академика Воронова, 2, 6, 7, 8, 8а, 9, 10-16, 11, 11а, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25. Академика Крушанова, 3, 5, 7, 7а, 11а, 12, 14, 15, 17, 19. Арсенальная, 15. Беломорская, 13, 15. Верещагина, 4, 4а, 5, 6, 6а, 15а, 15д, 18, 22-30. пер Верещагина, 9, 19. Горького, 1-9, 6-10л. Грекова, 27-33 ст.3. Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 36, 38. Дачная 1-я, 1, 2-20, 9-11в, 17-25, 26а, 26б, 26в, 26д, 27- 63. Кирова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2. Лесная, 1-11, 2, 17а, 17б, 17в, 17д, 21, 23, 23в, 23д, 25б, 25в, 25д, 30. Маковского, 1-11, 2-10, 30, 30а, 30б, 30в, 34, 75, 79а, 180. Менделеева, 1-5/2, 4-8, 9, 9 ст.1, 9 ст.2, 14 ст.2, 14ст.3, 18а, 20а, 22а, 24, 28, 34, 36, 39а, 39в, 40, 41, 41а, 41в, 41д, 41ж, 43а, 46, 48, 48а. Мусоргского, 1-3г, 6, 9, 9д, 13-21, 22, 24, 25-51в, 26-38, 46, 63-67в, 71-81, 89-95. Планерная, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 51, 54. Поленова, 4а,5-17в, 32, 34. Полетаева, 2, 2а, 3, 3а, 5, 4, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 20в, 20 ст.1, 20 ст.2, 32а, 39, 41, 42, 45. пер. Полетаева. Профессора Куренцова, 1-33. Радио, 9-15, 18-44, 50. пер. Радио. Рубинштейна, 5, 7, 7а, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 14б. Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139. Семирадского, 25-31, 48-52в, 61. Сурикова, 8-30, 9а, 34, 40, 44. Узбекская, 13,13а, 15, 15а. Хивинская, 17. Шишкина, 31-33а, 37а-41 ст.1, 47-49а, 50, 52, 60-70, 70-96, 71-75.

7 октября отключения пройдут на Енисейской, 1-7, 32а, Русской, 11а,15, Кирова 11, 14а, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 25, 25в, 27.

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