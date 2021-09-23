Готовность Приморья к отопительному сезону близится к 100%

За лето проведен большой объем ремонтов Фото: Правительство Приморского края

Приморье почти готово к подаче тепла в зимний сезон: для этого исправно работают 846 котельных. По информации пресс-службы правительства, отапливать дома начнут уже на следующей неделе.

Подготовка полностью завершится в начале октября, общая готовность близится к 100%. Необходимый запас мазута и угла в крае подготовлен.

- Заменены десятки километров теплотрасс, сотни единиц запорной арматуры, смонтированы новые котлы. В Фокино и поселке Новый Надеждинского района полностью заменены теплотрассы и отремонтированы котельные, - сообщила Елена Пархоменко, зампред правительства Приморья.

Она также подчеркнула, что на особом контроле будут адреса, от которых в прошлую зиму поступало больше всего жалоб.

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