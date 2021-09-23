Владивосток поздравляет своего мэра с Днем рождения

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Мэру дальневосточной столицы в четверг, 23 сентября, исполняется 39 лет. Константин Шестаков занимает пост главы Владивостока с июля 2021 года, до этого он возглавлял Координационный Совет по туризму в ДФО. После отставки экс-главы Олега Гуменюка Константин Владимирович стал исполняющим обязанности мэра.

Шестаков – семьянин с внушительным послужным списком. В сентябре 2019 года в свой День рождения он стал новым вице-губернатором Приморья.

«Комсомолка» ранее подробно рассказывала о биографии мэра, редакция присоединяется к поздравлениям!

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