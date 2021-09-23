Центр удэгейской культуры откроется в Лучегорске в Приморье

Фото: правительство Приморского края

Центр удэгейской культуры для сохранения традиций и истории коренного народа откроется в Приморье. Открытие состоится 27 сентября в Поселке Лучегорске Пожарского района: местная община получила субсидию от краевого правительства для реализации.

Ранее, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, территориально-соседская община «Адига» выиграла грант проекта «Хранители традиций».

Всего в прошлом году обладателями гранта стали 78 некоммерческих организаций, которые проводят сейчас социально-значимые мероприятия. Из бюджета края выделили 65 миллионов рублей организациям. Из федерального бюджета 92 миллиона выделили для тех НКО, которые выиграли еще и президентский грант.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14