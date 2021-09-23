Военный из Владивостока пошутит про армию в шоу «Открытый микрофон» на федеральном канале

Артем Рогов, фото: пресс-служба ТНТ

Военнослужащий Артем Рогов родом из Владивостока выступит в стенд-ап шоу «Открытый микрофон» на федеральном телеканале. Артем уже участвовал в проекте в 2020 году – после этапа дуэлей он попал в команду Ивана Абрамова.

- С прошлого сезона было ощущение, что я могу дойти дальше, поэтому решил снова попробовать, - рассказывает Артем. - Я стал на год старше и опытнее в стэнд-ап комедии, теперь больше рассказываю про особенности и специфику военной службы, - рассказал комик.

В новом сезоне Артем Рогов хочет попасть в команду Алексея Щербакова – нового наставника на проекте.

Это уже шестой сезон телешоу, в этот раз победитель получит 3 миллиона рублей.

Выпуск стенд-ап шоу на телеканале ТНТ начнется в 22:00.

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