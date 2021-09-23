На Дне поля в Уссурийске губернатора Приморья угостили свежим пирогом и показали тракторы

На Дне поля гостей ждет экспозиция техники, удобрений и средств защиты, семян Фото: Правительство Приморского края

День поля стартовал в Уссурийске в четверг, 23 сентября. Это выставочное мероприятие, где проходят также семинары, экспозиция удобрений, семян, сельскохозяйственной техники. Праздник открыл губернатор края Олег Кожемяко, чиновника накормили свежим пирогом и провели экскурсию.

На открытии глава края поблагодарил аграриев за труд, подчеркнув, что и дальше будет работать над мерами поддержки сельскому хозяйству.

- Сейчас приморские производители выходят на объемы, позволяющие обеспечить жителей края качественной продукцией по доступной цене. Мы, в свою очередь, будем расширять меры поддержки, которые позволят сделать приморское сельское хозяйство самым передовым на Дальнем Востоке, - заявил Кожемяко.

Главу края студенты Приморской государственной сельхозакадемии угостили свежевыпеченным пирогом, а затем провели экскурсию.

День поля пройдет в три дня: с 23 по 25 сентября. Планируется и практический семинар, и сельскохозяйственная ярмарка. Экспозиция техники в парке «Радужный» пройдет для жителей 25 сентября.

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