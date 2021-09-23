Самолетом из Москвы во Владивосток прибыл чемодан, измазанный красной икрой

Аэропорт Владивостока Фото: Вадим ПОПОВ

Пассажиры рейса Москва – Владивосток 24 сентября рассказали, что в зоне выдачи багажа забирали свои сумки, измазанные красной икрой. Что именно произошло, им выяснить не удалось, но похоже, что кто-то не довез партию деликатеса.

Самолет прилетел в полдень, по расписанию. Пассажиры спустились в зону выдачи, ждали сумки, и вдруг заметили, что транспортерная лента измазана… красной икрой!

- Наш чемодан тоже оказался весь испачкан в чьей-то икре. Откуда она взялась, не знаю, - рассказывает одна из пассажирок рейса. – Но никакого особого возмущения или недовольства в очереди за багажом не было. Видимо, кому-то будет сюрприз по приезду.

Чуть позже и режиссер Георгий Саенко, встречавший в аэропорту знакомого, рассказал, что заметил в зоне прилета дорожку из рассыпанной красной икры. «А потом говорят - владивостокчане афигевшие», - пошутил режиссер.

Очевидцы до сих пор гадают, кому надо из Москвы во Владивосток везти икру? Неужели, она там дешевле?

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